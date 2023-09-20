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Более 40 ДТП с участием мототранспорта произошло в Псковской области

В Пскове прошло традиционное закрытие мотосезона. Псковские полицейские обеспечили безопасность дорожного движения в период проезда мотоколонны по центральным улицам областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В церемонии закрытия сезона перед участниками и гостями праздника выступил заместитель начальника управления региональной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Иванчук. Он акцентировал внимание на том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

В текущем году с участием мототранспорта произошло 45 ДТП, в которых 33 человека получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призвал мотоциклистов быть предельно внимательными. На дороге нужно неукоснительно соблюдать нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко движущимися автомашинами в плотном потоке.