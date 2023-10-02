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Полиция проводит проверку по инциденту с автобусом в Пскове

Полиция проводит проверку по сообщению об инциденте, произошедшим между сотрудником правоохранительных органов и водителем городского автобуса в Пскове 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельство произошедшего», - сообщили в УМВД.

Как сообщалось ранее со слов очевидцев, гражданский автомобиль под управлением человека в форме не уступил дорогу рейсовому автобусу №52, инцидент произошел около 16:28 на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

Водитель автобуса резко затормозил и смог избежать столкновения. По словам водителя, в легковом автомобиле Lada сидели старший лейтенант полиции и старший сержант.