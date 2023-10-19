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«АвтоАс» дарит комплект зимней резины

Erid: Kra243sof

«АвтоАс» дарит комплект зимней резины. Акция – при покупке автомобиля OMODA С5, S5, S5 GT комплект зимней резины в подарок, действует в автосалоне «АвтоАс» до 30 ноября, сообщили Псковской Ленте новостей в организации.

Видео: «АвтоАс»

Помимо флагмана OMODA C5, продуктовая линейка бренда представлена ярким седаном OMODA S5 и спортивной версией GT. В первом квартале 2024 года модельный ряд пополнит первый электромобиль бренда — кроссовер OMODA E5, с которым компания войдет в активно развивающийся сегмент экологически чистых электрифицированных автомобилей.

Напомним, фастбэк-кроссовер OMODA C5 признан автомобилем года в России. По итогам голосования ежегодной премии «ТОП-5 АВТО» модель OMODA C5 стала лидером в борьбе за титул Car of the Year, а также одержала победу в номинации «Среднеразмерный автомобиль / кроссовер».

Ознакомиться с полным модельным рядом, а также пройти тест-драйв можно у официального дилера OMODA в Пскове АвтоАС на улица Леона Поземского, 114А.

Реклама. ЗАО «Авто-АС». ИНН: 6027083220