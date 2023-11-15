Все светофоры перестали работать на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 22 ноября, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем».
Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»
«Все четыре светофора замёрзли и перестали работать», – сообщил читатель канала.
На момент, 12.20, на данном участке дороге регулировщик отсутствует. Водители аккуратно пропускают пешеходов и друг друга. Несмотря на то, что перекресток с интенсивным движением, образования заторов и аварий удается избегать.
Ранее светофор не работал на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове.