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Псковские госавтоинспекторы вовремя доставили роженицу в роддом. ВИДЕО

Госавтоинспекторы в Псковской области вовремя доставили роженицу в роддом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото / видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Эдгар Агаджанян и лейтенант полиции Михаил Щербаков поздней ночью возвращались в областной центр из служебной командировки с территории Гдовского района.

Во время движения по автодороге автоинспекторы у населенного пункта Середка Псковского района заметили отечественный автомобиль, который двигался на низкой скорости и сигнализировал правым указателем поворота. Инспекторы включили проблесковые маяки и остановили данный автомобиль. Водитель легкового автомобиля пояснил, что везет беременную супругу в Псковский перинатальный центр, но из-за сложных метеорологических условий, сильного снега и ветра опасается не успеть, а роды уже начались.

Оценив дорожную обстановку, автоинспекторы незамедлительно приняли решение пересадить женщину в патрульный автомобиль и отвезти в медучреждение.

По прибытии к медицинскому центру полицейские передали женщину, которой в последующем оказали квалифицированную медицинскую помощь.