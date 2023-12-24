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Новые правила сдачи экзамена на водительские права ввели в России

Регламент сдачи экзамена на водительские права с изменениями вступит в силу в России с 1 апреля 2024 года.

Ранее МВД РФ выпустило проект ведомственного приказа «О внесении изменений в административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

С момента вступления регламента в силу возрастет с 5 до 7 сумма штрафных баллов, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка «не сдал», пишет «Прайм».

В регламенте появился перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока наказания.

Регламент теперь также содержит основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.

Кроме того, не будут допускаться к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.