В МВД предложили лишать водительских прав за скрывающие номера устройства

В МВД России предложили лишать права управления автомобилем на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих регистрационные знаки. Соответствующий законопроект опубликован в пятницу на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроектом также вводится административная ответственность за повторное управление автомобилем без номеров (часть 2 статьи 12.2 КоАП) - лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет, пишет «Интерфакс».
В полиции отмечают, что инициатива обусловлена повышенной степенью общественной опасности таких деяний, «поскольку это затрудняет либо полностью исключает возможность идентификации принадлежности транспортного средства, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений, в том числе системами фотовидеофиксации, создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий».