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В МВД предложили лишать водительских прав за скрывающие номера устройства

В МВД России предложили лишать права управления автомобилем на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих регистрационные знаки. Соответствующий законопроект опубликован в пятницу на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

«Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях», - говорится в документе.

Законопроектом также вводится административная ответственность за повторное управление автомобилем без номеров (часть 2 статьи 12.2 КоАП) - лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет, пишет «Интерфакс».

В полиции отмечают, что инициатива обусловлена повышенной степенью общественной опасности таких деяний, «поскольку это затрудняет либо полностью исключает возможность идентификации принадлежности транспортного средства, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений, в том числе системами фотовидеофиксации, создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий».