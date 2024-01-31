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Выехавшая на полосу встречного движения в Пскове женщина оштрафована на 5000 рублей

Сотрудники полиции отреагировали на видео с выездом на полосу встречного движения в Пскове на Рижском проспекте, появившееся в соцсетях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, личность водителя автомашины установлена.

Видео: Telegram-канал «Псков за рулем»

Женщина привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, оштрафована на 5000 рублей.

29 января в соцсетях было опубликовано видео с регистратора, на котором женщина объезжает стоящие перед светофором автомобили по полосе встречного движения на Рижском проспекте в Пскове.