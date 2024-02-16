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Заправку для электромобилей напротив Псковского драмтеатра хотят заменить

Заправку для электромобилей напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина хотят заменить на более компактный аналог. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ликвидировать ее мы не будем. Мы прорабатываем вопрос переноса этой большой и неуместной конструкции в другое место, а здесь планируем установить небольшую заправку для электромобилей», - сказала Ирина Иванова.

Она отметила, что заправка для электромобилей напротив театра пользуется большей популярностью, чем заправка на улице Калинина, и удобна особенно для гостей города. Место напротив театра выбрали, в частности, из-за того, что здесь была мощная точка подключения, что необходимо для таких заправок.

В целом количество заправок для электромобилей в Пскове будут увеличивать. Ирина Иванова отметила, что электромобили внешне не сильно отличаются от автомобилей, которые ездят на дизеле или бензине, поэтому горожане не всегда их замечают, вместе с тем количество электромобилей в Псковской области растет.