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Женский коллектив великолукской Госавтоинспекции поздравил мужчин-водителей

Акция «Для настоящих мужчин!» состоялась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женский коллектив Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки поздравил мужчин-водителей с наступающим Днем защитника Отечества.

Мероприятие проводилось в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации, формирования положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции, популяризации законопослушного и взаимоуважительного отношения всех участников дорожного движения.

Сотрудницы ведомства вручили проезжавшим автомобилистам тематические листовки, а также подарки, предоставленные управлением Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Мужчин поздравили с наступающим праздником и призвали неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации.