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Фестиваль зимнего автоспорта пройдет в «Лукоморье»

Фестиваль зимнего автоспорта пройдет на базе отдыха «Лукоморье» 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале каждый желающий сможет принять участие в тайм-атак «Лукоморье 2024». Также в программу мероприятия включены ралли-такси (поездка в штурманском кресле раллийного автомобиля команды «Скобари») и дрифт-шоу «с визгом и брызгом». Участников ждет приз за лучшее время прохождения дистанции.

«А гостей фестиваля ждет музыка, шашлык, хорошее настроение и атмосфера настоящего зимнего праздника!» - добавили организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 10.30.