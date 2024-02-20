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АвтоМир / За рулём

Фестиваль зимнего автоспорта пройдет в «Лукоморье»  

20.02.2024 17:45|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль зимнего автоспорта пройдет на базе отдыха «Лукоморье» 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале каждый желающий сможет принять участие в тайм-атак «Лукоморье 2024». Также в программу мероприятия включены ралли-такси (поездка в штурманском кресле раллийного автомобиля команды «Скобари») и дрифт-шоу «с визгом и брызгом». Участников ждет приз за лучшее время прохождения дистанции.

«А гостей фестиваля ждет музыка, шашлык, хорошее настроение и атмосфера настоящего зимнего праздника!» - добавили организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 10.30.

Источник: Псковская Лента Новостей
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