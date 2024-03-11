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Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры

«Умные» светофоры могут появиться в Пскове, такую разработку в областном центре предлагает запустить Сбербанк. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оператор, живой человек, не способен оценить большое количество параметров, которые зачастую способно увидеть машинное зрение. Отсюда и появилась интеллектуальная транспортная система», - пояснил Владимир Компаниец.

Интеллектуальная транспортная система — это система «умных» светофоров, «умных» видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов

Цифровое управление транспортным потоком направлено на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения.

Кроме того, Владимир Компаниец напомнил, что в Псковской области уже используется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — система интеллектуального видеонаблюдения, которая направлена на повышение общественной безопасности и правопорядка.

В Пскове в рамках совместного проекта правительства Псковской области и Сбера к имеющимся камерам видеонаблюдения были подключены еще 50 камер, часть которых способна распознавать лица или автомобильные номера. С помощью комплекса «Безопасный город» в 2023 году в Псковской области выявлено более 1 тысячи административных правонарушений, около 30 преступлений.