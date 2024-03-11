←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 11.03.2024 14:300 Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры 11.03.2024 14:300 Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры 11.03.2024 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? 11.03.2024 10:482 Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами 09.03.2024 22:001 Что грозит водителю за езду с грязным автомобильным номером, рассказали эксперты 08.03.2024 18:200 Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД в Великолукском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры

11.03.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

«Умные» светофоры могут появиться в Пскове, такую разработку в областном центре предлагает запустить Сбербанк. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Оператор, живой человек, не способен оценить большое количество параметров, которые зачастую способно увидеть машинное зрение. Отсюда и появилась интеллектуальная транспортная система», - пояснил Владимир Компаниец. 

Интеллектуальная транспортная система — это система «умных» светофоров, «умных» видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов

Цифровое управление транспортным потоком направлено на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. 

Кроме того, Владимир Компаниец напомнил, что в Псковской области уже используется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — система интеллектуального видеонаблюдения, которая направлена на повышение общественной безопасности и правопорядка. 

В Пскове в рамках совместного проекта правительства Псковской области и Сбера к имеющимся камерам видеонаблюдения были подключены еще 50 камер, часть которых способна распознавать лица или автомобильные номера. С помощью комплекса «Безопасный город» в 2023 году в Псковской области выявлено более 1 тысячи административных правонарушений, около 30 преступлений.

Теги: #светофор #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поменяли ли вы зимнюю резину на летнюю?
В опросе приняло участие 3 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.03.2024, 15:300 Нетрезвых водителей остановили полицейские в праздничные дни в Псковской области 11.03.2024, 15:170 Дорожная авария на Октябрьском проспекте затрудняла движение в центре Пскова 11.03.2024, 14:300 Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры 11.03.2024, 12:410 Два автомобиля горели в Псковской области из-за короткого замыкания
11.03.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? 11.03.2024, 11:050 Расписание автобуса из Бежаниц в Великие Луки изменят с 13 марта 11.03.2024, 10:482 Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами 10.03.2024, 14:030 30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала года
09.03.2024, 22:001 Что грозит водителю за езду с грязным автомобильным номером, рассказали эксперты 09.03.2024, 16:414 Почему китайские машины в России могут подешеветь, объяснил специалист 09.03.2024, 16:230 Пьяного водителя остановили в Невеле 08.03.2024, 18:200 Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД в Великолукском районе
08.03.2024, 16:200 В Индии запустят летающее такси 08.03.2024, 14:405 Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта 07.03.2024, 18:002 В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи» 07.03.2024, 17:090 Великолучанин несколько раз попался пьяным за рулем и лишился автомобиля
07.03.2024, 15:410 Эксперты ВТБ: Рынок автокредитов в феврале установил рекорд 07.03.2024, 13:572 Более 9 км дорог введут в эксплуатацию в 2024 году в Пскове 07.03.2024, 13:360 Пешеход с цветами и пакетом потеснил автомобили на мосту Невского в Пскове. ВИДЕО 07.03.2024, 12:501 Великолучанин насмерть сбил пенсионерку и получил условный срок
07.03.2024, 12:440 Дорогу Псков — Гдов отремонтируют до 1 августа 07.03.2024, 11:281 Больше 1500 фур ожидают въезда в Псковскую область на границе с Латвией  07.03.2024, 10:490 Собственник автомобиля пострадал при наезде Mercedes на припаркованный грузовик в Пскове 06.03.2024, 21:200 Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обсудили в Великих Луках
06.03.2024, 20:520 Временное ограничение движения грузового транспорта ввели на трех дорогах Псковской области 06.03.2024, 18:452 Число ДТП с участием мобильных транспортных средств выросло в Псковской области в 2023 году 06.03.2024, 18:000 Псковская ГИБДД опубликовала режим работы на праздничных выходных марта 06.03.2024, 17:410 ДТП затрудняет проезд перекрестка улиц Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове
06.03.2024, 17:220 Центральную часть Пскова от последствий зимы убирают в круглосуточном режиме 06.03.2024, 15:501 10 зарядных устройств для электромобилей установят в Псковской области в 2024 году 06.03.2024, 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 06.03.2024, 13:220 Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта
06.03.2024, 12:392 Тротуары длиной 4,6 км с освещением построят в Печорах 06.03.2024, 12:210 Колесо автомобиля Lada вырвало после столкновения с «ГАЗелью» в Псковском районе 06.03.2024, 11:423 Как экономить 7 рублей с каждой поездки в автобусах в Псковской области, ответили в Сбере 06.03.2024, 11:040 Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля
06.03.2024, 10:070 Станислав Стармолотов о новом дорожном сезоне и нацпроекте 06.03.2024, 08:452 Mercedes врезался в припаркованный грузовик на улице Труда в Пскове 05.03.2024, 18:030 Движение по временному мосту через реку Черная открыли в Плюсском районе 05.03.2024, 17:260 Станислав Стармолотов о содержании дорог Псковской области зимой и ранней весной
05.03.2024, 16:020 «Кузница»: Весна для псковских дорог. ВИДЕО 05.03.2024, 15:490 Жителя Локнянского округа задержали за угон Audi 05.03.2024, 15:252 Станислав Стармолотов о строительстве Северного обхода: Работа ведётся достаточно активно 05.03.2024, 14:541 Псковичей проинформируют об ограничении движения при капремонте улицы Германа
05.03.2024, 14:130 Павел Кипрушев: Зимний период для дорожных служб Псковской области выдался очень сложным 05.03.2024, 13:450 «Псковавтодор» оперативно устраняет размытие дорог во время паводка - Станислав Стармолотов 05.03.2024, 13:220 Станислав Стармолотов: Специалисты дорожного хозяйства зимой отработали неплохо 05.03.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Весна для псковских дорог
05.03.2024, 12:260 Водитель автомобиля Opel насмерть сбил пешехода в Пустошке 05.03.2024, 11:490 Новый проезд соединит улицы Леона Поземского и Техническую в Пскове 05.03.2024, 11:400 «Дорожная достопримечательность»: светофор в Пскове подсвечивает все три секции 05.03.2024, 10:310 Два человека пострадали из-за выезда автомашины на тротуар в Пскове
05.03.2024, 10:210 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 05.03.2024, 08:170 В Пскове остались две заправки с дешевым АИ-92 04.03.2024, 20:400 Профилактическую акцию провели сотрудники ГИБДД в Великих Луках 04.03.2024, 19:530 Дорогу регионального значения затопило в Пушкиногорском районе из-за паводка
04.03.2024, 18:190 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 04.03.2024, 10:490 Движение большегрузов по дорогам общего пользования ограничат в Пскове 04.03.2024, 10:292 В Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами с 11 марта 04.03.2024, 09:561 Автобус по новому маршруту №26 запустили в Пскове
04.03.2024, 09:424 Автоледи из Палкино выехала на встречку и устроила ДТП с пострадавшими 03.03.2024, 21:205 Как депутатская Lada Vesta пережила зиму, рассказали в Госдуме 03.03.2024, 20:003 Грязь и песок с улиц Пскова убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 03.03.2024, 12:400 Легковой автомобиль вылетел в кювет в Палкинском районе
03.03.2024, 10:201 Автобусное сообщение по маршруту  «Великие Луки – Витебск» возобновили с 1 марта 02.03.2024, 18:101 Проезд к деревне Подмогилье-1 в Палкинском районе восстановили 02.03.2024, 16:410 В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия 02.03.2024, 15:110 Дорогу в Палкинском районе размыло из-за превышения притока воды из Великой
02.03.2024, 12:431 В России участились случаи подделки запчастей 01.03.2024, 19:070 Движение по дороге в Порховском районе прекратили в связи с подтоплением 01.03.2024, 11:292 Работы по строительству Северного обхода ведут в районе псковской деревни Уграда 01.03.2024, 10:004 С сегодняшнего дня поездки в автобусах в Псковской области стали дешевле для держателей карт «Мир» 
29.02.2024, 19:500 Новый автобусный маршрут до инфекционной больницы запустят в Пскове 29.02.2024, 18:310 Участок проезда от Стахановской к улице 23-го Июля в Пскове закрыли для транспорта 29.02.2024, 18:210 Движение по полосе на улице Воровского в Пскове закрыли из-за дорожных работ 29.02.2024, 11:170 Нетрезвого тракториста остановили полицейские в Великолукском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.