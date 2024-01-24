Общество

Более тысячи правонарушений выявили в Пскове с помощью комплекса «Безопасный город»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 24 января, провел координационное совещание по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона, чтобы обозначить основные направления работы на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников в целом положительно оценил реализацию в прошлом году госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области», практически все целевые показатели которой были достигнуты. В 2024 году глава региона поручил уделить особое внимание борьбе с правонарушениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также продолжению активной профилактики преступности несовершеннолетних.

В ходе координационных совещаний по обеспечению правопорядка в 2023 году принят ряд решений. Одно из них — продолжение модернизации правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». С его помощью в прошлом году выявлено более 1 тысячи административных правонарушений, около 30 преступлений. В 2024 году планируется развертывание системы в Великих Луках, Островском районе, Пушкинских Горах. На эти цели по поручению губернатора в бюджете Псковской области предусмотрены средства в размере около 51 млн рублей.

Все актуальные темы, вызовы в части обеспечения правопорядка нашли отражение в комплексном плане работы на 2024 год, который губернатор утвердил совместно с участниками заседания.

На совещании подведены итоги по контролю над реализацией нацпроектов, инициированных президентом РФ. При поддержке правительства региона с заказчиками ведется постоянная методическая работа, проводятся профильные мероприятия. Например, в Пскове состоялась конференция «Регулируемые закупки» с участием федеральных спикеров и представителей 24 субъектов РФ. Управление проектной деятельности продолжит обобщать опыт контрактной работы, чтобы совершенствовать работу заказчиков.

В ходе заседания Михаил Ведерников обсудил с участниками заседания вопросы обеспечения безопасности на объектах образования, а также в период трехдневного голосования в марте текущего года. Речь зашла и о профилактической работе с подрастающим поколением в свете актуальных угроз.