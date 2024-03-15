Псковичка оплатила 60 штрафов за превышение скорости почти на 40 тысяч рублей

Псковичка оплатила 60 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 39 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
«37-летняя владелица автотранспортного средства любила скоростную езду и в связи с этим неоднократно нарушала правила дорожного движения. Женщина создавала угрозу жизни не только для других участников движения, но и для пешеходов», - рассказали приставы.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на денежные средства и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.
Автолюбительница проигнорировала требования сотрудника и установленный законом срок для погашения задолженности. Тогда судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля должника.
Понимая, что женщина может попрощаться с автомобилем, она оплатила всю имеющуюся задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 57 тысяч рублей.