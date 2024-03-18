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В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля. Как отмечается в постановлении правительства, замена иностранных прав ужесточится, расширится список необходимых документов, а после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее, чем через полгода.

Для желающих заменить иностранные права на российские придется сдавать теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком от одного года. Новые правила не будут распространяться на граждан России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения, их на российские заменят без экзаменов, пишет ТАСС.

Из других нововведений - расширение списка документов, которые потребуются при сдаче документов в ГИБДД. Кроме заявления, паспорта, документа об окончании автошколы, российского национального водительского удостоверения (при наличии), придется предоставить СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан иностранным государством. Сейчас этого не требуется. Если кандидат в водители не сдаст практический экзамен трижды, прийти на пересдачу он сможет не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Вместе с тем в правилах предусматриваются и некоторые послабления. В частности, пассажирское сидение за дублирующими педалями во время практического экзамена будет разрешено занимать не только экзаменатору Госавтоинспекции, но и представителю автошколы.

Новые правила дополняются еще одним основанием для отказа в допуске к экзаменам. В частности, речь идет об административном наказании за вождение в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, станет больше оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. В перечень добавлены истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться. К экзамену не допустят лиц, уклоняющихся от явки по повестке в военкомат.

В практическом экзамене для будущих мотоциклистов предлагается отказаться от испытания «передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, установка на место стоянки». Вместо этого появится упражнение «колейная доска», при выполнении которого кандидат в водители должен осуществить движение, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки, а затем остановиться перед линией «стоп», включив нейтральную передачу. Такое упражнение до 2016 года предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом, но потом было исключено.

Как сообщали в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства, изменения подготовлены в целях реализации федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона "О безопасности дорожного движения"».