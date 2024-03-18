←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 18.03.2024 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО 19.03.2024 09:300 В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права 18.03.2024 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО 18.03.2024 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 16.03.2024 13:200 Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе 15.03.2024 10:372 Псковичка оплатила 60 штрафов за превышение скорости почти на 40 тысяч рублей
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права

19.03.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля. Как отмечается в постановлении правительства, замена иностранных прав ужесточится, расширится список необходимых документов, а после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее, чем через полгода.

Для желающих заменить иностранные права на российские придется сдавать теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком от одного года. Новые правила не будут распространяться на граждан России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения, их на российские заменят без экзаменов, пишет ТАСС.

Из других нововведений - расширение списка документов, которые потребуются при сдаче документов в ГИБДД. Кроме заявления, паспорта, документа об окончании автошколы, российского национального водительского удостоверения (при наличии), придется предоставить СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан иностранным государством. Сейчас этого не требуется. Если кандидат в водители не сдаст практический экзамен трижды, прийти на пересдачу он сможет не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Вместе с тем в правилах предусматриваются и некоторые послабления. В частности, пассажирское сидение за дублирующими педалями во время практического экзамена будет разрешено занимать не только экзаменатору Госавтоинспекции, но и представителю автошколы.

Новые правила дополняются еще одним основанием для отказа в допуске к экзаменам. В частности, речь идет об административном наказании за вождение в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, станет больше оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. В перечень добавлены истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться. К экзамену не допустят лиц, уклоняющихся от явки по повестке в военкомат.

В практическом экзамене для будущих мотоциклистов предлагается отказаться от испытания «передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, установка на место стоянки». Вместо этого появится упражнение «колейная доска», при выполнении которого кандидат в водители должен осуществить движение, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки, а затем остановиться перед линией «стоп», включив нейтральную передачу. Такое упражнение до 2016 года предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом, но потом было исключено.

Как сообщали в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства, изменения подготовлены в целях реализации федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона "О безопасности дорожного движения"». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поменяли ли вы зимнюю резину на летнюю?
В опросе приняло участие 163 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.03.2024, 09:300 В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права 18.03.2024, 18:140 Нетрезвых водителей установили в Псковской области на прошедших выходных 18.03.2024, 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО 18.03.2024, 17:100 Дорожники приступят к поверхностной обработке на трассе М-9 в Псковской области
18.03.2024, 14:160 Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом 18.03.2024, 14:090 Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 18.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? 18.03.2024, 12:250 Пьяный водитель врезался в бордюр в Пскове
18.03.2024, 11:310 Автомобиль Kia Ceed горел на Завеличье 18.03.2024, 10:330 Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице 18.03.2024, 08:580 «Противостояние зимы и весны»: снег выпал Пскове 18.03.2024, 08:001 Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля
17.03.2024, 16:400 Возобновился капремонт дороги Ущицы – Великие Луки 16.03.2024, 17:000 Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове 16.03.2024, 13:400 Велосипедиста сбили на улице Рокоссовского в Пскове 16.03.2024, 13:200 Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе
15.03.2024, 20:400 Нетрезвого водителя остановили в Пскове 15.03.2024, 19:400 Автосоюз попросил расширить программу льготного автокредитования 15.03.2024, 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 16 марта 15.03.2024, 15:190 Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта
15.03.2024, 14:160 Правила проведения экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 15.03.2024, 13:570 Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах 15.03.2024, 10:372 Псковичка оплатила 60 штрафов за превышение скорости почти на 40 тысяч рублей 15.03.2024, 09:240 Полив дорог начали проводить на псковских улицах
15.03.2024, 07:371 В России могут отключить до 70% дорожных камер 14.03.2024, 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 14.03.2024, 16:371 Водитель автомобиля, лишившегося колеса из-за провала асфальта в Пскове, отказался от оформления ДТП 14.03.2024, 16:110 Интерактив: Показательное ДТП
14.03.2024, 11:580 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводкам 13.03.2024, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы в сторону Петербурга 13.03.2024, 18:330 Количество техники для уборки улиц увеличат в Пскове 13.03.2024, 18:270 Стать геодезистом и машинистом трактора предлагает «Псковавтодор»
13.03.2024, 16:480 Период прекращения движения по участку улицы Крупской в Пскове продлили до 22 марта 13.03.2024, 12:560 Колесо оторвало у автомобиля из-за провала асфальта в Пскове 13.03.2024, 11:000 Более 20 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Псковской области в этом году 13.03.2024, 10:551 Дело возбудили по факту ДТП в Пустошке, в результате которого погиб хирург
13.03.2024, 09:100 С автовладельцев потребовали доплатить 300-840 тысяч утильсбора за импортные машины 13.03.2024, 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 12.03.2024, 21:400 Очевидцев смертельного ДТП с автобусом ищут в Великолукском районе 12.03.2024, 20:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 в сторону Петербурга
12.03.2024, 14:490 В Пскове водитель автомашины наехал на пешехода во дворе 12.03.2024, 13:231 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пскове 12.03.2024, 12:230 Великолучанин заплатит почти миллион рублей за хранение задержанного автомобиля в Евпатории 12.03.2024, 09:500 Штрафы за плохие дороги в России предлагают увеличить вдвое
11.03.2024, 19:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 11.03.2024, 19:330 Два человека погибли на трассе в Пушкиногорском районе 11.03.2024, 18:220 В Пскове водитель Nissan оштрафован за ДТП после неудачного поворота налево 11.03.2024, 17:481 Фотофакт: Пробка образовалась на площади Победы в Пскове
11.03.2024, 15:531 «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? ВИДЕО 11.03.2024, 15:300 Нетрезвых водителей остановили полицейские в праздничные дни в Псковской области 11.03.2024, 15:170 Дорожная авария на Октябрьском проспекте затрудняла движение в центре Пскова 11.03.2024, 14:300 Сбер предлагает установить в Пскове «умные» светофоры
11.03.2024, 12:410 Два автомобиля горели в Псковской области из-за короткого замыкания 11.03.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? 11.03.2024, 11:050 Расписание автобуса из Бежаниц в Великие Луки изменят с 13 марта 11.03.2024, 10:482 Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами
10.03.2024, 14:030 30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала года 09.03.2024, 22:001 Что грозит водителю за езду с грязным автомобильным номером, рассказали эксперты 09.03.2024, 16:414 Почему китайские машины в России могут подешеветь, объяснил специалист 09.03.2024, 16:230 Пьяного водителя остановили в Невеле
08.03.2024, 18:200 Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД в Великолукском районе 08.03.2024, 16:200 В Индии запустят летающее такси 08.03.2024, 14:405 Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта 07.03.2024, 18:002 В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи»
07.03.2024, 17:090 Великолучанин несколько раз попался пьяным за рулем и лишился автомобиля 07.03.2024, 15:410 Эксперты ВТБ: Рынок автокредитов в феврале установил рекорд 07.03.2024, 13:572 Более 9 км дорог введут в эксплуатацию в 2024 году в Пскове 07.03.2024, 13:360 Пешеход с цветами и пакетом потеснил автомобили на мосту Невского в Пскове. ВИДЕО
07.03.2024, 12:501 Великолучанин насмерть сбил пенсионерку и получил условный срок 07.03.2024, 12:440 Дорогу Псков — Гдов отремонтируют до 1 августа 07.03.2024, 11:281 Больше 1500 фур ожидают въезда в Псковскую область на границе с Латвией  07.03.2024, 10:490 Собственник автомобиля пострадал при наезде Mercedes на припаркованный грузовик в Пскове
06.03.2024, 21:200 Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обсудили в Великих Луках 06.03.2024, 20:520 Временное ограничение движения грузового транспорта ввели на трех дорогах Псковской области 06.03.2024, 18:452 Число ДТП с участием мобильных транспортных средств выросло в Псковской области в 2023 году 06.03.2024, 18:000 Псковская ГИБДД опубликовала режим работы на праздничных выходных марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.