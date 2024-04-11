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Как изменятся цены на бензин и дизель в 2024 году, рассказал эксперт

В 2024 году бензин и дизель в России могут подорожать, но рост цен не должен превысить 7-10%, считает эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. В интервью радио Sputnik он назвал факторы, которые влияют на ценообразование.

«Цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты имеют тренд к повышению. Предполагаю, что рост будет постепенным: 7-10% за год – это вполне вменяемая история. Цены на все товары находятся под инфляционным давлением, которое правительство и ЦБ пытаются снизить различными способами. По топливу применяются меры регулирования для исключения экспорта в условиях нехватки на внутреннем рынке, если такая нехватка возникает и усиливает давление на цены. Другим фактором являются мировые цены на нефть. Но за счет механизма топливного демпфера их снижение не приводит к падению цен на топливо на внутреннем рынке», – отметил Вячеслав Белобжецкий.

На стоимость дизельного топлива влияет сезонность спроса, продолжил эксперт.

«Вся коммерческая техника использует именно дизельное топливо. В весенний период начинаются активные посевные работы, поэтому спрос на дизельное топливо вырастет и будет подталкивать цены вверх», – полагает Вячеслав Белобжецкий.

По его мнению, атаки украинских беспилотников на предприятия нефтяной отрасли также могут сказаться на ценах, но не в рознице.

«Атаки БПЛА, предполагаю, нанесли какой-то ущерб нефтеперерабатывающей индустрии. В рознице это незаметно, но, думаю, в обозримом будущем цены на бензин могут вырасти и по этой причине», – заключил Вячеслав Белобжецкий.