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Тему изменения организации дорожного движения в Пскове будем освещать шире - Борис Елкин

Тему изменения организации дорожного движения в Пскове будут освещать более широко. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Будем активнее освещать эту тему. Схему организации дорожного движения мы периодически меняем, где-то по собственной инициативе, где-то это требования ГИБДД. Общественные организации тоже предлагают важные решения по организации дорожного движения», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что ремонт улицы Юбилейной «старались сделать как можно быстрее».

«С организацией дорожного движения были вопросы, город пару дней стоял в достаточно серьезных пробках, и не только Завеличье, но и Запсковье. На будущее будем это учитывать», – заключил глава города.