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Псковская Госавтоинспекция опубликовала график работы на майских праздниках

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней будут работать 3, 4, 7, 8, и 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в период выходных и праздничных дней будет осуществляться по следующему графику:

выходные дни - 5, 6, 9, 10, 12 и 13 мая.

рабочие дни - 3, 4, 7, 8, и 11 мая.

В ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием портала.

При подаче заявления через Госуслуги пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, заключили в ведомстве.