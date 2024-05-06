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Госавтоинспекция и мотоклуб организовали совместный рейд в Пскове

По традиции перед началом мотосезона сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с мотоциклистами клуба «Позитивная механика» провели профилактический рейд в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, цель рейда - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские и мотоциклисты вручили водителям и пассажирам специально разработанные буклеты с общими рекомендациями по соблюдению ПДД, провели беседу о важности соблюдения скоростного режима. Кроме того, мотоциклисты еще раз напомнили автолюбителям о том, что скоро откроется мотосезон и всем участникам дорожного движения следует быть взаимовежливыми на дороге.

Также в преддверии Дня Победы полицейские поздравляли автолюбителей с наступающим 9 Мая и вручали им символ великого праздника - георгиевскую ленточку, желая всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.