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Великолучанин попался нетрезвым за рулем квадроцикла

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в Великих Луках и в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В южной столице региона 4 мая по улице Мелиораторов на квадроцикле ехал житель Великолукского района, мужчина 1972 года рождения, находившийся «под градусом». А 3 мая на дороге Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Opel. Выяснилось, что за рулем был 40-летний житель поселка Палкино. Как выяснилось, и он оказался в нетрезвом состоянии.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.