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Камеру фотовидеофиксации могут установить на перекресток Рижского проспекта и Юбилейной в Пскове

Госавтоинспекция Пскова и администрация города просят установить камеру фотовидеофиксации на перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложение рассмотрено 2 июля межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения.

8 июня в 01.08 на Юбилейной вблизи дома №70 по Рижскому проспекту водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, после был установлен. Находился в состоянии опьянения.

Пешеход был госпитализирован в областную больницу в отделение нейрохирургии с травмами головы.

Госавтоинспекцией установлены недостатки улично-дорожной сети: дефекты разметки («зебра»), отсутствие информационных секций светофора. По словам представителя городского отдела Госавтоинспекции, данное место является «предочагом» ДТП – зафиксировано два столкновения и один наезд.

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Направлено обращение с просьбой об установке стационарных комплексов фотовидеофиксации на перекрестке Рижского проспекта и Юбилейной для фиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, контроль «Стоп-линии», не пропуск пешеходов.

В обращении также перечислены другие потенциально аварийно-опасные (предочаговые) участки дорог:

128 Стрелковой дивизии, 6-а;

Октябрьский проспект, 8 (Октябрьская площадь);

Леона Поземского, 92;

Перекресток Инженерной и Алтаева.

Администрация Пскова поддержит данное обращение. Письмо будет направлено в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.