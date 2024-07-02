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Экипаж автоэкспедиции длинной в 100 000 километров прибыл в Псков

Встреча с участниками рекордной автоэкспедиции «100 000 километров по стране возможностей» прошла у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха в Псковском районе 11 июля. Гости региона рассказали о целях проекта и о местах, которые планируют посетить в Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псков стал 37-м регионом, который посетили участники самого продолжительно автопробега, всего на их пути запланировано 85 регионов. Автоэкспедиция стартовала 8 апреля в Москве у арки главного входа ВДНХ. Экипаж состоит из четырёх человек, которым на двух автомобилях предстоит преодолеть дистанцию длинной в 100 000 километров и установить новый мировой рекорд - самый длинный автопробег в границах одного государства по неповторяющемуся маршруту.

Помимо установления рекорда, у проекта есть несколько основных целей, о которых рассказали участники автоэкспедиции: тележурналист, эксперт комитета Госдумы по туризму, соорганизатор и автор проекта Андрей Леонтьев, а также писатель и автопутешественник Михаил Виноградов.

Одна из задач проекта - аудит дорог, туристической и придорожной инфраструктур. Нехватка информированности - основная проблема для автотуризма, отметил Андрей Леонтьев. «Для развития туризма в нашей стране нужно диверсифицировать маршруты, чтобы люди ездили в соседние города, из европейской части России в Сибирь и наоборот», - заметил он.

В ходе автоэкспедиции участники рассказывают о людях, которые меняют жизнь своей малой родины. «Они являются героями нашего проекта, и мы создаём коллекцию таких людей, потому что у нас нет ни одного ресурса, который бы объединял подобных энтузиастов», - заметили они.

Каждый герой оставляет свой автограф на машинах экспедиции, а интервью с ними размещают на сайте.

Также по итогам автопробега экипаж намерен завершить знаменитую коллекцию цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского, состоящую из 10 000 фото. Коллекция будет собрана в книге, в которой соберут самые яркие, интересные и замечательные проявления страны, сообщил Михаил Виноградов. Кульминацией автоэкспедиции станет цикл документальных фильмов о России.

Псковскую область участники посещают не в первый раз. Они отметили, что регион стал удобнее и комфортнее для автопутешественников за счёт новых асфальтированных дорог, заправок и правильно расположенных указателей. За несколько дней они планируют посетить народ сето в Печорском муниципальном округе, Изборск, цепной мост в Острове и мемориальный комплекс «Линия Сталина», а также этап кубка кубка России по ралли, который пройдёт в Опочке, и усадьбу Ореховно.

Окончание автоэкспедиции «100 000 километров по стране возможностей» запланировано на октябрь 2024 года в Магадане в парке «Маяк» на берегу Бухты Нагаева Охотского моря.