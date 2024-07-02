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Зарегистрировать автомобиль и проверить наличие штрафов можно онлайн

Все владельцы транспортных средств могут зарегистрировать свой автомобиль, получить выписку из реестра и регулярно проверять штрафы в телефоне. Эти и многие другие услуги доступны в приложении и на сайте «Госуслуги» в разделе «Транспорт».

Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство (ТС) онлайн, необходимо в разделе «регистрация ТС» выбрать пункт - «оформление документов». Далее, в зависимости от ситуации, понадобится кликнуть на подходящий отдел:

если нет постоянной прописки, или машину купили по договору лизинга, нужно выбрать первый пункт;

при покупке машины по типовому договору купли-продажи у физлица или юрлица нужно нажать на второй пункт;

третий пункт относится к тем, кто купил новую машину в автосалоне.

Приложение предложит проверить машину по базе либо сразу перейти к заполнению заявления, которое состоит из 14 разделов. После этого необходимо выбрать отделение ГИБДД, в которое будет удобно приехать для проверки транспортного средства и за документами.

Для завершения процедуры нужно поставить галочку, подтверждающую, что пользователь ознакомлен с порядком подачи документов в электронном виде, и нажать на кнопку «Подать заявление». После того, как оно будет рассмотрено (обычно в течении получаса), в личном кабинете появится уведомление о возможности оплатить госпошлину на сайте.

Помимо возможности зарегистрировать автомобиль, услуга поможет прекратить регистрацию или снять ТС с учёта, внести изменения в регистрационные данные, а также получить дубликаты регистрационных документов. Напомним, весь список услуг доступен в разделе «Транспорт» на сайте «Госуслуг» или в приложении «Госуслуги Авто».