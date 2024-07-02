Установка «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове затрудняет движение

Установка искусственной дорожной неровности на улице Юбилейной в Пскове затрудняет движение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На 14.20 завершается установка секций неровности на двух полосах при движении в сторону Дома офицеров.
Затруднено движение на мосту 50-летия Октября, площади Героев-Десантников и улице Кузнецкой от площади Победы.
Ранее решение о снижении скоростного режима на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове путем установки искусственных неровностей прокомментировал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.