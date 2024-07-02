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Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах

Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах среди российских регионов.

Данные об аварийности на российских дорогах за первые шесть месяцев обнародованы ГИБДД. Всего произошло 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими или погибшими (мелкие аварии, где ущерб получили только транспортные средства, в отчетность не попадают), что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 5,9 тысячи человек (+0,4%), ранено 70,4 тысячи (-2%).

Лидерами по росту аварийности среди российских регионов стали Ненецкий автономный округ (+57,1%), Камчатка (+30,2%), Псковская область (+25,2%), Калининградская область (+23,1%), Республика Алтай (+22,2%). Среди субъектов, где, напротив, наблюдается снижение числа ДТП, впереди Брянская область (-33,1%), Карачаево-Черкесия (-21,8%), Архангельская область (-21,5%), Башкирия (-20%), Смоленская область (-20%).

По итогам прошлого года полицейское ведомство отчиталось о росте числа дорожных происшествий на 4,5%. Как отмечали эксперты и подтверждали в МВД, это произошло во многом из-за последовавшего вслед за введением против РФ экономических санкций перенаправления автотранспортных грузовых потоков с запада на восток страны. Свой вклад внес и рост популярности автотуризма, который также объяснялся сложившейся в связи с закрытием границ ситуацией. С начала 2024 года тренд сменился на позитивный, но сейчас плавное снижение уровня аварийности фактически прекратилось.

1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ПДД с правилами для СИМ, после чего аварии с электросамокатами стали чаще попадать в статистику ГИБДД. При этом инспекторы во многих регионах относят электросамокаты с двигателями от 250 Ватт (0,33 л. с.) не к средствам индивидуальной мобильности, а к мопедам, для управления которыми требуются права, а пользователь обязан проходить освидетельствование и соблюдать прочие «водительские» обязанности. Так, отчитались в ГИБДД, за полгода на 26,9% выросло число ДТП по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств, на 47,9% — число погибших в них, пишет «Коммерсантъ».

Заметен и скачок ДТП, совершенных молодыми водителям (до 18 лет), — от 55% до 78% в зависимости от возрастной группы. Общая аварийность с участием детей увеличилась на 6,6% (до 7,9 тысячи аварий), из них более тысячи ДТП — с участием детей, управлявших различными «механическими транспортными средствами». В 795 авариях дети управляли мототранспортом, мопедами или электросамокатами, в 699 — велосипедами.