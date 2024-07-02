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Нетрезвые водители за рулем ГАЗ и Nissan попались псковским полицейским

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановлены в Пскове и Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове днем 22 июля по Ленинградскому шоссе на микроавтобусе ГАЗ следовал житель Островского района, мужчина 1963 года рождения. Как выяснилось, он был «под градусом».

А 24 июля в поселке Ямм Гдовского района на улице Исполкомовской полицейские остановили для проверки автомобиль Nissan. За рулем этой иномарки находился 30-летний житель Псковского района, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.