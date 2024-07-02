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В соцсети обсуждают новые знаки направления движения по полосам на площади Победы в Пскове

В соцсети обсуждают новые знаки направления движения по полосам на площади Победы в Пскове. 30 июля началась установка дорожных знаков индивидуального проектирования, дублирующих разметку турбоперекрестка перед площадью.

Первый вариант дорожного знака, без указателя на улицу Кузнецкую. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулём».

Споры в соцсетях вызвал установленный на улице Яна Фабрициуса дорожный знак. На нем отсутствовала стрелка поворота на улицу Кузнецкую в сторону улицы Спортивной и Октябрьского проспекта. В соцсетях спорили, можно ли двигаться в этом направлении. Одни утверждали, что знак фактически запрещает съезд с круга на улицу Кузнецкую. Другие спорили, доказывая, что ничего не изменилось, поскольку «Поворот на Кузнецкую не относится к перекрёстку с круговым движением».

Второй, исправленный вариант дорожного знака, с указателем на улицу Кузнецкую.

Точку в споре поставили дорожные службы. Утром 31 июля на двух знаках направления движения по полосам у дома №2 по Яна Фабрициуса появилось исправление – стрелка, разрешающая поворот на улицу Кузнецкую.

Утром 31 июля дорожная служба установила знаки направления движения по площади Победы по полосам с трех других направлений – с улицы Кузнецкой и с Советской (со стороны улицы Гражданской и со стороны улицы Некрасова). К ним также возникли похожие вопросы.

Например, при движении по Советской от Городского культурного центра и по Кузнецкой количество стрелок на знаках меньше количества съездов с кругового перекрестка.

Напомним, решение об установке знаков направления движения по полосам было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения в связи с длительным периодом отсутствия разметки турбоперекрестков. Новые знаки дублируют дорожную разметку. Никакие ограничения количества поворотов на прилегающие к площади Победы улицы и дополнительные запреты не обсуждались и не вводились.