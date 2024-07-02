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Юрист предупредила о штрафах за мытье автомобиля на даче

За мытье машины на газоне вне своего дачного участка можно получить штраф, садоводам придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 4 тысяч рублей, рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

По словам юриста, вода от помытой машины может помешать соседям или навредить состоянию почвы, пишет РИА Новости.

«Помыть машину на газоне за забором своего участка тоже нельзя (статья 6.3 КоАП МО; статья 8.42 КоАП РФ)... Обычные садоводы заплатят за это штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 4 тысяч рублей (вблизи рек и озер)», - сообщила Чирикова.