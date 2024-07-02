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В Пскове изменят расположение одного из пешеходных переходов

В Пскове планируют изменить расположение одного из нерегулируемых пешеходных переходов на улице Алмазной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято рабочей группой по безопасности дорожного движения в Пскове 6 августа.

В управление городского хозяйства поступило обращение генерального директора ООО «ЖБИ-Псков» Эльвиры Климко по вопросу изменения горизонтальной дорожной разметки на улице Алмазной в районе завода ЖБИ-1. Оно рассмотрено участниками рабочей группы с выездом на место.

По итогам рассмотрения МКУ «Специализированный заказчик» поручено произвести работы по демонтажу пешеходного перехода и изменить дорожную разметку для возможности заезда сотрудников ЖБИ на парковку. Руководству предприятия рекомендовано рассмотреть перемещение места расположения перехода со сдвигом в сторону улицы Леона Поземского.

Напомним, данный пешеходный переход появился осенью 2023 года после ремонта проезжей части улицы Алмазной. По информации Псковской Ленты Новостей, создание данного пешехода не было согласовано с органами местного самоуправления.