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Тарифы на перемещение машин на штрафстоянку подорожают в Псковской области

Тарифы на перемещение машин на штрафстоянку для уполномоченных организаций подорожают в Псковской области с 1 января 2025 года. Соответствующий приказ комитета по тарифам и энергетике Псковской области опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для автомобиля категории «В» тариф с 1 января 2025 года в Порховском, Локнянском, Новоржевском округах и Палкинском районе составит 5 938 рублей, каждый последующий час пребывания машины на стоянке составит 95 рублей.

Сейчас тариф на перемещение на штрафстоянку составляет 5 699 рублей, каждый последующий час - 91 рубль.