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Ретроралли впервые организуют в Пскове на площади Ленина

Ретроралли «Кубок классик Псков-2024» впервые организуют в Пскове на площади Ленина 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Ретроралли - это любительское соревнование на основе ориентирования на классических автомобилях до 1993 года выпуска включительно.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00.

«Скорость здесь не в приоритете - важно точно оказаться в заданное время в заданной точке маршрута, который ещё необходимо правильно разгадать», - рассказали организаторы.

Помимо этого, внутри ралли предусмотрены дополнительные соревнования:

движение по заданной колее с остановкой в заданном месте;

поиск фото-ориентиров, подсчет идеального времени передвижения.

Старт и финиш ретроралли - на площади Ленина, перед главным входом ПсковГУ. Зрители смогут понаблюдать старт и тестовый участок, а также финиш, а перед стартом и после финиша можно пофотографироваться с участвующими автомобилями и пообщаться с ретролюбителями. Стартовая зона открыта с 10:00, старт первого экипажа - 11:00.

Соревнование проводит сообщество автолюбителей «Классик Псков» при поддержке администрации города Пскова и Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».