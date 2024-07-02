Ретроралли впервые организуют в Пскове на площади Ленина

Ретроралли «Кубок классик Псков-2024» впервые организуют в Пскове на площади Ленина 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Ретроралли - это любительское соревнование на основе ориентирования на классических автомобилях до 1993 года выпуска включительно.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00.
«Скорость здесь не в приоритете - важно точно оказаться в заданное время в заданной точке маршрута, который ещё необходимо правильно разгадать», - рассказали организаторы.
Помимо этого, внутри ралли предусмотрены дополнительные соревнования:
Старт и финиш ретроралли - на площади Ленина, перед главным входом ПсковГУ. Зрители смогут понаблюдать старт и тестовый участок, а также финиш, а перед стартом и после финиша можно пофотографироваться с участвующими автомобилями и пообщаться с ретролюбителями. Стартовая зона открыта с 10:00, старт первого экипажа - 11:00.
Соревнование проводит сообщество автолюбителей «Классик Псков» при поддержке администрации города Пскова и Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».