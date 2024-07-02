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Инспекторы псковской Госавтоинспекции помогли сменить колеса многодетной семье из Белоруссии

Инспекторы Госавтоинспекции Псковской области оказали помощь водителю, у которого в пути сломалась машина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМФД РФ по Псковской области.

Фото: УМФД РФ по Псковской области

В Псковской области инспектор ДПС №1 отдельной специализированный роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Сергей Бошко и инспектор отделения организационно-аналитической работы, пропаганды безопасности дорожного движения и подготовки оперативной информации майор полиции Наталья Кузьмичева, двигаясь на служебной машине по автодороге «Е95» в районе деревни Юршино Островского района, заметили на обочине иномарку с включённой аварийной сигнализацией.

Полицейские остановились возле автомобиля, чтобы узнать, нужна ли гражданам помощь.

Выяснилось, что водитель вместе с супругой и ребенком возвращались с отдыха из Санкт-Петербурга домой в Республику Беларусь, но по пути у машины пробило два задних колеса.

Инспекторы помогли автомобилисту снять пробитые колоса и довезли до ближайшего шиномонтажа. После чего семейная пара, поблагодарив полицейских за помощь, продолжила свой путь. А после в адрес Госавтоинспекции Псковской области пришло обращение граждан с благодарностью сотрудникам ГИБДД, автор отметил отзывчивость, внимательность и доброту сотрудников полиции.