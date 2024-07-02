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Виновнику ДТП с обгоном на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной грозит штраф до 15 000 рублей

Стали известны подробности ДТП с обгоном при развороте на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 28 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, обгон совершил 18-летний водитель, не имеющий права управления.

По официальной информации, столкновение двух автомашин произошло у дома на Рижском проспекте, 70 в 23.20. Водитель Renault Logan, молодой человек 2006 года рождения не занял крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с Toyota Crown под управлением мужчины 1994 года рождения.

Молодой человек из Renault привлечен к ответственности по нескольким статьям административного кодекса.

Водитель не имел права управления. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ). Решение по данному наказанию принимает суд.

Автомобиль не был застрахован, выписан штраф за сам опасный маневр (нарушение правил расположения на проезжей части). По этим нарушениям составлены протоколы сотрудниками Госавтоинспекции.