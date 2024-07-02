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АвтоМир / За рулём

Спрос на автослесарей в России вырос на 47%

12.10.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

В III квартале спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 32% за 12 месяцев. В среднем соискатели на позиции в этой отрасли могут рассчитывать на 94 318 рублей (+29% за год) в месяц за полный рабочий день, говорится в исследовании «Авито Работа» и «Авито Авто».

В стране рост продаж автомобилей с пробегом составил 15,7% за квартал. Это в свою очередь стимулирует рост спроса на специалистов разного профиля в авторемонте, отметили эксперты. По их словам, увеличение средних сроков владения машинами и положительная динамика продаж новых авто требует от дилеров расширения штата сотрудников для обслуживания и ремонта транспортных средств.

Больше всего в отрасли спрос вырос на автослесарей — их стали искать почти в 1,5 раза активнее (+47%), чем в III квартале 2023-го. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 30% и достигли 95 044 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте по востребованности — автомеханики: число вакансий для таких работников увеличилось на 33% увеличилось. Соискателям стали предлагать на 23% больше, чем в III квартале прошлого года — в среднем около 100 399 рублей ежемесячно при условии полного графика.

Спрос на жестянщиков вырос на 32% за год, пишут «Известия». Такие специалисты занимаются ремонтом и восстановлением кузовов автомобилей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 103 384 рублей.

Согласно результатам исследования, самой высокооплачиваемой профессией в отрасли оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 108 279 рублей в месяц за полную занятость.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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