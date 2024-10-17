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Нетрезвый великолучанин на электробайке попался полицейским

Нерезвых водителей остановили в Великих Луках и Новосокольниках в ходе профилактических мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В Великих Луках 21 октября на улице Пушкина дорожные полицейские остановили для проверки ехавшего на электробайке молодого человека. Выяснилось, что этот 21-летний великолучанин находился в состоянии алкогольного опьянения. А 22 октября в городе Новосокольники по улице Шоссейной на скутере следовал местный житель 1983 года рождения, который тоже был «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.