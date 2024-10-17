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Осужденные к принудительным работам в Великих Луках смогут получить водительские права

Возможность получить водительское удостоверение категорий А, В, С появилась у осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание в исправительном центре №1. Учреждение посетил представитель местного отделения СТК Досааф России по городу Великие Луки Виктор Миронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Специалист рассказал о правилах поступления в автошколу, прохождении медицинской комиссии и обучении, осуществляемом на платной основе и в свободное от основной работы время. Учащиеся освоят теорию, практику вождения, а критерием получения водительских прав станет успешная сдача итоговой аттестации и экзамена. Эта информация заинтересовала осужденных к принудительным работам, они задавали вопросы. По итогам беседы три человека изъявили желание записаться на курсы по вождению.

«Подобные мероприятия осуществляются в рамках реализации закона о пробации. На этой основе налажено взаимодействие с различными организациями, целью которого является оказание помощи в социальной адаптации гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вовлечение осужденных в дополнительную деятельность благотворно влияет на их морально- нравственное состояние. Они заняты делом, которое может пригодиться в жизни после выхода на свободу», — отметил заместитель начальника ИЦ-1 Артем Облуков.