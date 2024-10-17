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Александр Котов: Всем автомобилистам доброго пути, а пассажирам – безопасных поездок

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил с Днём автомобилиста всех причастных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник объединяет всех, кто связан с автомобильным транспортом: от водителей до инженерно-технического персонала. Ваш труд делает действительность комфортной и мобильной – сегодня утверждение, что жизнь – это непрерывное движение, стало не просто фразой, а реалистичным описанием повседневности», - сказал спикер регионального парламента.

Он также отметил, что современная транспортная логистика имеет решающее значение в развитии экономики и социальной сферы, а значит, в развитии территории в целом.

«Работа автомобильного транспорта – результат усилий огромной команды профессионалов. Этот труд востребован обществом, бизнесом и гражданами. Спасибо всем поколениям автомобилистов за добросовестное отношение к своему делу и значимый вклад в развитие Псковской области! Желаю автомобилистам доброго пути, а пассажирам – комфортных и безопасных поездок!» - подытожил поздравление Александр Котов.