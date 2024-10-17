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Идею ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО обсудят в Собрании

Инициативу о шестикратном увеличении штрафа для водителей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО рассмотрят в региональном парламенте – вопрос о поддержке рассматриваемого в Госдуме законопроекта включён в предварительную повестку ноябрьской сессии по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект, разработанный Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, предполагает внесение изменений в ряд статей КоАП РФ. Согласно поправкам, штраф для водителей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В настоящее время подобное правонарушение наказывается штрафом в размере 800 рублей.

По мнению Алексея Севастьянова, эта мера оправданна в отношении людей, которые считают необязательным приобретение страхового полиса ОСАГО. «Это абсолютно безответственное поведение. В случае отсутствия у виновника дорожно-транспортного происшествия полиса ОСАГО вторая сторона попадает в ситуацию, когда возместить ущерб практически невозможно. Добропорядочный водитель оказывается фактически бессильным и беззащитным», - высказался Алексей Севастьянов, выразив надежду, что ужесточение наказания будет побуждать автомобилистов своевременно исполнять требование закона по обязательному страхованию гражданской ответственности.

Законодательная инициатива имеет положительное заключение правительство РФ. Решение, принятое на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, будет направлено в Государственную Думу РФ.