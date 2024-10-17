АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя Audi остановили в Пыталово

Водитель, управлявший транспортным средством, будучи «под градусом», попался полицейским в Пыталово. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Пыталово ночью 23 ноября у дома по улице Максима Горького дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что за рулем находился житель Пыталовского района, мужчина 1994 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.