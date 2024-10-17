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Полис ОСАГО будет действовать на территории Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на территорию Белоруссии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволит автовладельцам при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Правительство РФ рассчитывает, что это облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Право на заключение таких договоров имеют только страховые компании, которые имеют постоянное место нахождения в стране Союзного государства и зарегистрированы на территории, где зарегистрирован автомобиль.

Договоры могут быть заключены в электронном виде.

Размер страхового тарифа, условия возмещения и другие аспекты будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас, пояснил заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков.

Информация о заключённых договорах будет включена в автоматизированную информационную систему страхования. При этом можно будет проверить факт заключения таких договоров в режиме реального времени, обмениваясь данными с органами внутренних дел, таможенными органами, профессиональными объединениями страховщиков России и Белоруссии.

Расширение ОСАГО на Белоруссию будет доступно только по выбору страхователя и будет оформлено дополнительным соглашением к полису ОСАГО с соответствующей отметкой. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

При этом дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только те водители, которые захотят воспользоваться этой услугой, подчеркнул он.