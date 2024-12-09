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АвтоМир / За рулём

Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове

19.12.2024 15:55|ПсковКомментариев: 1

Обращение гражданина по запрету парковки на улице Металлистов, 23 в Пскове рассмотрели на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На заседании отметили, что в данный момент грузовые автомобили осуществляют логистические функции для завода электромеханических деталей и мешают организации движения.

Принято решение установить знак 3.27 «Остановка запрещена» для облегчения движения жителей прилегающих дворов. Будет ограничен небольшой участок дороги возле въезда.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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