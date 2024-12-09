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Цена бензина АИ-95 на бирже снизилась почти на 2%

По результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый торговый день 2025 года зафиксировано снижение стоимости бензина марки «Премиум-95» на 1,87%. Цена составила 55,06 тысяч рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 подешевел на 0,12% и составил 52,873 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо снизилось в цене на 1,48% и составило 53,559 тыс. рублей за тонну, пишет ТАСС.

Межсезонное дизельное топливо подешевело на 2,54% до 54,424 тыс. рублей за тонну, а зимнее дизельное топливо — на 0,8% до 69,655 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,64% до 30,824 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 3,71% до 18,877 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на текущих торгах не рассчитывалась.