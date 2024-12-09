Иностранные водительские права станут недействительными через год после получения ВНЖ или гражданства в России

Иностранные водительские удостоверения граждан, которые с 1 апреля 2025 года будут достигать года с момента получения гражданства России, вида на жительство или разрешения на временное проживание, будут считаться недействительными на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что положениями закона, вступившего в силу в апреле 2024 года, «установлена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем вида на жительство или приобретения им гражданства Российской Федерации». «Такая норма установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином нашей страны», — добавили в МВД.

Если автомобилист будет ездить с недействительными правами в России, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав, пишет ТАСС.