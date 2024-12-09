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Водитель автомобиля Honda разъезжал в нетрезвом виде по Новосокольническому району

В Новосокольническом районе дорожная полиция остановила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В деревне Севастьяново Новосокольнического района поздним вечером 21 января инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Honda. Выяснилось, что этой иномаркой управлял житель Великих Лук 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.