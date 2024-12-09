АвтоМир / За рулём

Водитель Mazda разъезжал в нетрезвом виде по Пскову

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским на псковских дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре 26 января на улице Николая Васильева стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 33-летнй нетрезвый пскович.

А в Новосокольниках днем 24 января у дома по улице Шоссейной полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. За рулем легковушки оказался нетрезвый местный житель, мужчина 1962 года рождения.

В Опочке утром 25 января по улице Красных Командиров на Volkswagen ехал горожанин 1998 года рождения, находившийся «под градусом».

В Острове 25 января по улице Карла Маркса на автомашине Chevrolet Niva следовал 24-летний житель Островского района. И он был в нетрезвом виде.

Еще один водитель Chevrolet Niva, мужчина 1983 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был выявлен 26 января дорожными полицейскими в Палкинском районе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.