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Более 270 псковских водителей наказали за тонировку стекол автомобиля с начала года

Более 270 водителей получили наказание за езду с тонировкой стекол автомобиля в Псковской области с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

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В регионе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и выявление административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Для выявления подобных нарушений сотрудники ГАИ используют специальные приборы, показывающие степень светопропускания.

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспеции региона выявили более 270 административных правонарушений, связанных с использованием автомобилей с тонированными и затемненными стеклами, вынесено 117 требований устранить причину. За период проведения профилактического мероприятия более 150 водителей сняли тонировку на месте.

В настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.

Использование тонировки с пониженной светопропускаемостью (статья 12.5 часть 3 примечание 1 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Если водитель снимет пленку сразу после остановки сотрудником Госавтоинспекции, штрафные санкции все равно накладываются. Это обусловлено тем, что водитель управлял транспортным средством с повышенным уровнем светоотражения стекол. За период проведения профилактического мероприятия 33 водителя устранили тонировку на месте.

Если водитель не устранил тонировку, в отношении него составляется письменное требование, в котором указано, в какой срок следует устранить причину (10 дней). Если водитель не устранит причину, то при следующей остановке его ожидает составление протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15-ти суток.

Затемненные стекла или покрытия негативно влияют на безопасность на дороге, обзор для водителя ухудшается, напомнили в ГАИ.