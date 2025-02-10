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На дороги Пскова заступил «Женский патруль»

На дорогах Пскова женщины региональной Госавтоинспекции совместно с представительницами отделения Всероссийского общества автомобилистов Псковской области поздравили с праздником мужчин-водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция «Женский патруль» приурочена к Дню защитника Отечества. Девушки в погонах желали водителям хорошего настроения, безопасных дорог и вручали им тематические подарки. Кроме этого, сотрудницы полиции призывали мужчин соблюдать правила дорожного движения, а также напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы.

Мужчины, в свою очередь, искренне благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления и оказанное внимание в праздничный день.

Автоинспекторы уверены, что таким необычным мероприятием они не только подняли настроение водителям, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге в праздничный день и не только.