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«Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова

Пользователи Сети остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова в Пскове, где в настоящее время проводятся дорожные работы. Обсуждение развернулось в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Припаркованные и проезжающие автомобили несколько дней оказываются в грязи из-за ремонта, который проводится на улице Некрасова.

«На улице Некрасова полный беспредел!» - пишут псковичи.

Однако есть и иное мнение по сложившейся ситуации. «Беспредел там корыта парковать. А люди там работали», - оппонируют подписчики группы в комментариях.

Напомним, на улице Некрасова продолжаются дорожные работы. В администрации города предупреждали о перекрытии полосы движения с 3 по 14 марта.