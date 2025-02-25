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Цветы женщинам вручили полицейские на площади Героев-Десантников в Пскове

Сотрудники Госавтоинспеции УМВД России по Псковской области приняли участие в ежегодных акциях МВД России «Цветы для автоледи» и «8 Марта - в каждый дом», в рамках которой полицейские поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Экипаж дорожных полицейских на площади Героев-Десантников в Пскове поздравил автолюбительниц с наступающим праздником, подарив весенние цветы, открытки и памятки.

Чтобы создать предпраздничное настроение дамам, сотрудники Госавтоинспекции пожелали удачи, отличного весеннего настроения, легких и безопасных дорог. Данная акция не оставила женщин равнодушными.

Псковички сказали, что этот приятный сюрприз подарил им хорошее настроение на весь оставшийся день.

Пожелав хорошей дороги, сотрудники напомнили представительницам прекрасного пола о необходимости соблюдать правила дорожного движения.