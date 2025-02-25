АвтоМир / За рулём

Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю

За период с 3 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1448 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения.

«Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», - обратились к псковичам сотрудники Госавтоинспекции.